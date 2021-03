The Lancet: ‘vaccino cinese anti-Covid a subunità proteica si presenta sicuro’

Share this with Close

Recentemente sono stati pubblicati sulla rivista internazionale di medicina The Lancet i risultati dei test degli esperimenti clinici di fase I e II sul vaccino cinese anti-Covid a subunità proteica approvato per uso di emergenza. Secondo quanto presentato dal ricercatore Dai Lianpan dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia nazionale della Scienza cinese, per i test clinici di entrambe le fasi sono stati reclutati 950 adulti sani di età compresa tra i 18 e i 59 anni. In accordo ai risultati il vaccino si presenta altamente sicuro ed efficace.