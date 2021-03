Cina, ricavi complessivi del settore logistico pari a 1,4 trilioni di yuan nei primi due mesi del 2021

Share this with Close

Secondo i dati diffusi oggi, giovedì 25 marzo, dalla China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP), nei primi due mesi di quest'anno l’andamento dell'economia nazionale cinese è stato positivo, con il settore della logistica che ha continuato a mantenere una tendenza di sviluppo contraddistinta da una costante ripresa.

Da gennaio a febbraio di quest’anno, il fatturato totale del settore in Cina è stato di 44,7 trilioni di yuan, con un aumento del 32,4% su base annua. He Hui, assistente del presidente della CFLP e direttore del China Logistics Information Center, ha affermato che dal punto di vista dell’andamento, la domanda del settore della logistica ha mantenuto una chiara e rapida tendenza di ripresa della crescita. In particolare, è piuttosto forte il trend di ripresa della logistica industriale, che svolge un’ottima funzione di supporto per la ripresa della domanda dell’'intero settore.