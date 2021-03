Ufficio per l’Informazione del Consiglio di Stato cinese pubblica il “Rapporto del 2020 sulle violazioni dei diritti umani negli USA”

Share this with Close

Il 24 marzo l’Ufficio per l’Informazione del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato il “Rapporto del 2020 sulle violazioni dei diritti umani negli USA”.

Il rapporto, che comprende in totale circa 15 mila caratteri cinesi, è composto da un prologo e da diverse parti intitolate rispettivamente “I drammi provocati dalla grave perdita di controllo dell’epidemia”, “Il caos politico causato dai disordini della democrazia all’americana”, “Il deterioramento delle condizioni di vita delle minoranze etniche a causa della discriminazione razziale”, “Le minacce alla sicurezza pubblica generate dalla continua turbolenza sociale”, “L’ingiustizia sociale aggravata dal sempre maggiore divario tra ricchi e poveri”, “Il disastro dei diritti umani provocato dallo spregio delle regole internazionali”.

Secondo quanto affermato dal rapporto, le operazioni eseguite dal governo americano in modo arbitrario e sconsiderato nel rispondere alla pandemia hanno provocato una perdita di controllo su quest’ultima. La popolazione americana non arriva al 5% della totalità mondiale mentre fino alla fine di febbraio scorso i casi confermati di contagio da Covid-19 hanno superato il 25% del totale dell’intero pianeta. Il numero dei decessi si avvicina al 20% del totale mondiale con oltre 500 mila cittadini che hanno perso la vita.

Nel rapporto si legge che i disordini del sistema democratico statunitense hanno suscitato caos politico e hanno diviso ulteriormente la società americana. Le politiche sul denaro hanno esercitato pressione e distorto l’opinione pubblica e le elezioni sono diventate un “monodramma” del ceto dei ricchi. La fiducia dei cittadini nei confronti del sistema democratico statunitense è calata al punto più basso registrato negli ultimi 20 anni.

Il rapporto afferma inoltre che i cittadini delle minoranze etniche subiscono discriminazioni sistematiche per motivi razziali e si trovano in una situazione difficile. Negli USA circa un terzo degli adolescenti con meno di 18 anni sono di colore, che rappresentano i due terzi di tutti i minori detenuti. Il tasso di contagio da Covid-19 dei cittadini d’origine africana è tre volte di quello degli uomini bianchi e il tasso di mortalità 2 volte superiore, mentre le loro probabilità di essere uccisi dalla polizia è 3 volte maggiore rispetto a quelle dei cittadini caucasici. Inoltre, un quarto dei giovani americani di origine asiatica subiscono atti di bullismo a sfondo razzista.

Secondo il rapporto, l’acquisto di armi da fuoco e le sparatorie nel territorio statunitense hanno registrato un nuovo record storico con una perdita di fiducia dei cittadini americani nei confronti dell’ordine sociale. Nel 2020, negli Usa, oltre 41,500 persone sono rimaste uccise in sparatorie, con una media di oltre 110 vittime al giorno. A livello nazionale sono verificati 592 sparatorie di grandi dimensioni, con una media di 1,6 casi al giorno.

Secondo quanto sottolineato dal rapporto, il divario tra ricchi e poveri sta aumentando in modo accelerato e i ceti meno abbienti si trovano a vivere una vita difficile. La perdita di controllo sull’epidemia ha portato ad una grande ondata di disoccupazione, con decine di milioni di persone che hanno perduto l’assicurazione sanitaria. Le fasce più deboli della popolazione sono diventate le vittime sacrificali della cattiva risposta fornita dal governo statunitense all’epidemia di Covid-19.

Dunque, nel momento in cui il mondo necessita della massima unità per contrastare l’epidemia, gli Usa hanno insistito nella politica di “America First” promuovendo l’isolazionismo e l’unilateralismo, e usando lo strumento delle sanzioni per dominare e minacciare le strutture internazionali, trattando in maniera crudele i richiedenti asilo e diventando il maggiore “trouble-maker” per la stabilità e la sicurezza del mondo.