Cina, inoculate oltre 10 milioni di dosi di vaccino Sinopharm

Il 30 dicembre 2020, l’Amministrazione nazionale cinese dei prodotti farmaceutici ha approvato l’immissione condizionata sul mercato cinese del vaccino inattivato anti Covid prodotto da China National Pharmaceutical Group Co. , Ltd. ( Sinopharm). Nella città di Beijing i vaccinati hanno superato quota un milione, a Shanghai sono stati vaccinati 602 mila residenti appartenenti ai gruppi chiave, e in tutta la Cina sono già state inoculate oltre 10 milioni di dosi. Il segretario del comitato del Partito Comunista Cinese e presidente di Sinopharm, Liu Jingzhen, ha riferito che finora non è stato segnalato nessun caso grave di reazioni avverse e che, alla fine del 2020, erano state prodotte quasi 100 milioni di dosi, con la previsione che nel 2021 si possa raggiungere quota 1 miliardo. Sulla base dei dati, si evince che il vaccino cinese offre una protezione ad ampio spettro e che produce ottimi effetti di neutralizzazione dei ceppi virali provenienti da diverse parti del mondo.