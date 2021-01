CMG lancia il documentario "Un capitano straordinario"

Share this with Close

Nel 2020 i microrganismi hanno avuto un impatto globale sul mondo. L’epidemia di Covid-19 è arrivata all’improvviso, le inondazioni si sono verificate in molti luoghi, lo sviluppo economico è stato fortemente influenzato dalla situazione del momento e l’ambiente esterno si è mostrato pieno di insidie. In questo importante momento storico e di fronte a grandi difficoltà, il Comitato Centrale del PCC con al centro il compagno Xi Jinping ha presentato una visione a lungo termine, ha giudicato la situazione, ha guidato l'intero Partito, l'esercito e tutti i gruppi etnici che compongono il popolo cinese affinché fossero all’altezza della situazione e sapessero affrontare le difficoltà per rendere straordinariamente luminoso questo anno assai speciale. Tutto questo è avvenuto nel 2020! La storia ricorderà la determinazione strategica di un grande partito che sta per celebrare il suo centenario e che sa affrontare sfide inedite per il mondo; la storia ricorderà inoltre la guida strategica del Comitato Centrale del Partito con al centro il compagno Xi Jinping in un momento di crisi.

Il primo gennaio 2021 China Media Group ha lanciato il documentario politico "Un capitano straordinario" che mostra, presentando una visione panoramica, come il Comitato Centrale del PCC con al centro il compagno Xi Jinping abbia guidato la “nave della Cina” in un anno molto speciale, cavalcando il vento e le onde e avanzando con determinazione.