Il 31 dicembre 2020, la Borsa di New York ha annunciato l'avvio delle procedure di delisting per China Mobile, China Telecom e China Unicom. Un portavoce della China Securities Regulatory Commission (CSRC) ha dichiarato il 3 gennaio che gli Stati Uniti hanno attuato ordini esecutivi per fini politici, ignorando completamente la situazione effettiva delle società interessate e i diritti e gli interessi legittimi degli investitori globali. Così facendo, hanno minato seriamente l'ordine e le regole normali del mercato.

Un portavoce della CSRC ha auspicato che gli Stati Uniti rispettino il mercato e lo Stato di diritto, facendo di più per salvaguardare l'ordine del mercato finanziario globale, proteggere i diritti e gli interessi legittimi degli investitori e contribuire allo sviluppo stabile dell'economia globale.