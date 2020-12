Accordo sugli investimenti Cina-Ue: Cina ed Europa condividono con il mondo i loro punti di forza

Share this with Close

La sera del 30 dicembre il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio in videoconferenza con la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. I leader di Cina ed Europa hanno dichiarato congiuntamente di aver portato a termine nei tempi previsti i negoziati relativi all’accordo sugli investimenti.

Il contenuto dell’accordo completo non è ancora stato pubblicato, anche se esistono delle anticipazioni sull’apertura della Cina in diversi settori come quello finanziario, dell’energia, della comunicazione, dei veicoli elettrici e a nuova energia.

Le imprese europee e cinesi beneficiano dall’ apertura reciproca tra Cina ed Ue. Gli standard industriali e la normativa dell’Ue rappresentano un livello avanzato nel mondo, e questi promuoveranno la riqualificazione delle imprese cinesi e rafforzeranno la loro competitività sul mercato internazionale.

Inoltre, dopo la maggiore apertura della Cina verso le imprese dell’Ue, il mercato cinese affronterà una competizione più forte, e questo porterà più vantaggi ai consumatori.

L’accordo sugli investimenti non solo stimolerà e libererà il potenziale dell’economia cinese ed europea, ma produrrà benefici a cascata. I media prevedono che dopo la conclusione dell’accordo, Cina e Ue avvieranno dei negoziati sul libero scambio.