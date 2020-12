Cina: il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della povertà illumina l’“ora più oscura” dell’umanità

Share this with Close

Quest'anno, mentre resisteva all'impatto dell’epidemia di Covid-19, la Cina è riuscita a eliminare la povertà assoluta e la povertà generale regionale come programmato, raggiungendo con 10 anni di anticipo gli obiettivi di riduzione della povertà dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, e contribuendo per oltre il 70% alla riduzione mondiale della povertà.



L'eliminazione della povertà è un problema globale, per risolvere il quale diverse generazioni di cinesi hanno lottato per decenni. Soprattutto dopo il 18esimo Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, la Cina ha organizzato e condotto la più grande battaglia contro la povertà nella storia umana.

La Cina non ha avuto solo la determinazione di emanciparsi dalla povertà ma anche metodi efficaci. Nel maggio di quest'anno, la rete televisiva pubblica statunitense (PBS) ha trasmesso il documentario "China’s War on Poverty" prodotto da China Media Group. Il film è stato scritto e presentato dal dottor Kuhn, esperto americano di alto livello di questioni relative alla Cina, racconta la storia della riduzione della povertà del popolo cinese dal punto di vista degli stranieri e ha attirato molta attenzione.

Attualmente l’epidemia sta ancora imperversando in tutto il mondo. Secondo un rapporto pubblicato dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nel 2020 quasi 100 milioni di persone in tutto il mondo potrebbero cadere in condizioni di estrema povertà. Nel momento più oscuro per l'umanità, la Cina ha raggiunto l'obiettivo di sradicare la povertà assoluta come previsto: la sua è come una forte luce che illumina il processo di riduzione della povertà nel mondo e infonde fiducia e nuovo impulso agli sforzi di eliminazione della povertà dell’umanità.

Secondo un rapporto della Banca mondiale, l'iniziativa cinese "Belt and Road" dovrebbe aiutare 7,6 milioni di persone ad affrancarsi dalla povertà estrema e altri 32 milioni di persone ad affrancarsi da quella moderata.