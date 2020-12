Cina presta particolare attenzione alla sicurezza e all’efficacia dei vaccini contro il Covid-19

Durante la conferenza stampa ordinaria tenuta oggi, lunedì 28 dicembre, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha dichiarato che il governo cinese presta particolare attenzione alla sicurezza e all’efficacia dei vaccini contro il Covid-19. Le case farmaceutiche cinesi impegnate nella ricerca dei vaccini hanno avviato la cooperazione internazionale rispettando rigorosamente le convenzioni internazionali, i regolamenti e le leggi pertinenti. Secondo quanto appreso, alcuni paesi come Emirati Arabi Uniti e Bahrain hanno già approvato la registrazione dei vaccini prodotti dal gruppo Sinopharm.



Secondo il portavoce cinese, la Cina promette fermamente che dopo aver completato le ricerche sui vaccini contro il Covid-19 e averli messi in produzione, li offrirà a tutto il mondo a un costo equo e ragionevole come prodotto pubblico globale, in modo da dare il proprio contributo alla diffusione e alla sostenibilità dei vaccini nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, la Cina li offrirà prioritariamente ai paesi in via di sviluppo, attraverso differenti canali e modalità, ivi incluse donazioni e assistenza gratuita.