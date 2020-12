Media stranieri valutano positivamente la lotta della Cina contro il Covid-19

Share this with Close

Recentemente molti media stranieri hanno dato una valutazione positiva ai risultati conseguiti dalla Cina nella lotta contro il Covid-19 e alla sua performance economica.

Secondo un articolo pubblicato da Milano Finanza, le conseguenze negative portate dalla pandemia di Covid-19 alla Cina sono state leggere, i dati economici cinesi rimangono positivi. Nell’articolo si è inoltre analizzata la tendenza positiva al consumo digitale, alla riconversione, la ricerca e lo sviluppo tecnologici e l’attività delle imprese private. Sulla base di tali analisi, il giornale si è detto ottimista nei confronti dell’economia cinese.

Il quotidiano spagnolo El Mundo ha detto che la Cina ha adottato diverse misure finanziarie, e che la sua economia si è ormai ripresa. EL PAÍS ha pubblicato un articolo sul suo sito web, dove si legge che la Cina ha messo in isolamento i quartieri colpiti, il che le ha permesso di controllare rapidamente e di spegnere sul nascere la seconda ondata dell’epidemia. L’articolo ha aggiunto che i governi di molti paesi occidentali non hanno affrontato in modo appropriato la pandemia e non hanno adottato misure efficaci. A confronto, il modello cinese ha mostrato i suoi vantaggi.