Negli ultimi anni l'economia delle piattaforme ha fornito contributi positivi per soddisfare meglio le esigenze dei consumatori, promuovendo la conversione della vecchia energia cinetica in nuova e stimolando uno sviluppo economico di alta qualità.

Sebbene lo sviluppo dell'economia delle piattaforme sia inseparabile dall'effetto di scala e dall'effetto di rete, ciò non significa che le società di piattaforme possano assumore un controllo di tipo monopolistico. Il monopolio non è nei geni delle società di piattaforme, né rappresenta un loro e privilegio. La legge anti-trust, entrata in vigore nel 2008, tratta i capitali nazionali ed esteri, le imprese statali e private, le grandi e medie imprese, le società di Internet e le imprese tradizionali in modo equo e uguale, e garantisce che tutti gli attori del mercato competano tra di loro su un piano di parità.

Questa indagine anti-trust rappresenta un'opportunità per aumentare la consapevolezza sulla concorrenza leale e sulla conformità alle norme contro i monopoli delle società di Internet, ed è anche un'opportunità per avviare uno sviluppo innovativo, ordinato e sano dell'economia delle piattaforme.