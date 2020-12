Perché la Cina dovrebbe continuare ad aprire il suo mercato?

Share this with Close

Dal 16 al 18 dicembre si è tenuta a Beijing la conferenza economica centrale, durante la quale è stato proposto di continuare a mettere in pratica una politica finanziaria proattiva e una politica monetaria improntata alla stabilità. Secondo Erik Berglof, capo economista della AIIB, un’economia enorme come la Cina, ricchissima di risorse, dotata di una forza lavoro abbondante e con grandi capacità finanziarie per continuare a sviluppare la propria economia, dovrebbe proseguire nell’apertura verso l’estero.