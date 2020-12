Xi Jinping pubblicherà sulla rivista Qiushi un importante articolo sulla promozione dello sviluppo globale

Share this with Close

Sul n.24 della rivista Qiushi, in uscita mercoledì 16 dicembre, sarà pubblicato un importante articolo di Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, presidente della Repubblica Popolare Cinese e presidente della Commissione militare centrale.

Nel suo articolo intitolato “Condividete le responsabilità dei tempi e promuovete insieme lo sviluppo globale”, si legge che la globalizzazione economica è un’esigenza oggettiva per lo sviluppo delle forze produttive sociali e un risultato inevitabile del progresso tecnologico; essa fornisce un forte impulso alla crescita economica mondiale, stimola il flusso delle merci e dei capitali, i progressi della scienza, della tecnologia e della civiltà, nonché gli scambi tra i popoli di tutti i paesi. Attribuire in modo semplicistico i problemi che affliggono il mondo alla globalizzazione economica non rispecchia i fatti né è utile alla risoluzione del problema. Di fronte alle opportunità e alle sfide portate dalla globalizzazione economica, la scelta più corretta è quella di sfruttare appieno tutte le possibilità, cooperare per affrontare le sfide e adoperarsi per guidare il trend della globalizzazione economica.