Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC dispone i lavori economici per il 2021. Xi Jinping presiede la riunione

L’11 dicembre l’Ufficio politico del Comitato Centrale del PCC si è riunito per analizzare i lavori economici per il 2021; ascoltare il rapporto della Commissione per l’Ispezione Disciplinare del CC del PCC e della Commissione per la Supervisione Nazionale; studiare e disporre i lavori di lotta alla corruzione e di costruzione dello stile di lavoro del Partito; e discutere i “Regolamenti sull’elezione degli organi locali del PCC”. Durante la riunione, presieduta dal segretario generale del CC del PCC Xi Jinping, è stato sottolineato che il 2020 è un anno straordinario nella storia della Repubblica Popolare Cinese. Di fronte a gravi sfide e grandi difficoltà, la Cina ha mantenuto la sua determinazione strategica, valutato con precisione la situazione, pianificato e disposto i lavori con particolare attenzione, agito con decisione e compiuto enormi sforzi, fornendo una risposta soddisfacente al pubblico, con risultati che hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo.

Il 2020 è l’anno conclusivo del XIII Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale. Grazie all’impegno profuso negli ultimi 5 anni, la forza economica e tecnico-scientifica, la forza complessiva della nazione e il tenore di vita del popolo sono tutti saliti a un nuovo livello; gli obiettivi di riduzione della povertà nella nuova era sono stati completati nei tempi previsti; l’edificazione sotto tutti i profili di una società moderatamente benestante è ormai a portata di mano. La grande rinascita della nazione cinese ha compiuto un grande passo in avanti.

Durante la riunione è stato poi ricordato che il 2021 è un anno di particolare importanza nel processo di modernizzazione della Cina. È di grande importanza fare un buon lavoro sotto il profilo economico. Occorre garantire che il XIV Piano quinquennale parta col piede giusto e celebrare il centenario della fondazione del PCC con risultati eccellenti.