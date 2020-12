Shen Haixiong: la primavera arriva sempre

Il 10 dicembre si è tenuto in videoconferenza il Forum per la cooperazione con i media dei “partner europei” dell’anno 2020. I rappresentanti della stampa cinese ed europea si sono riuniti su Internet per avviare un dialogo intorno al tema “Fiducia reciproca, dialogo, cooperazione e vantaggi per tutti”. All’evento ha partecipato anche Shen Haixiong, vice direttore del Dipartimento della Comunicazione del Comitato centrale del PCC e presidente e caporedattore del China Media Group, il quale ha sottolineato nel suo intervento: “Crediamo fermamente che non esista un inverno invalicabile, la primavera arriva sempre. Finché sostituiremo le bugie con la scienza, l’incomprensione con la cooperazione, i pregiudizi con la comprensione e i timori con la fiducia, accoglieremo alla fine la primavera”. Shen Haixiong ha sottolineato che “tra Cina ed Europa esistono ampie intese e interessi comuni in diversi ambiti, come il sostegno al multilateralismo e la sua implementazione, la cooperazione globale contro la pandemia da coronavirus, la promozione congiunta della ripresa economica mondiale e la lotta ai cambiamenti climatici. Il linguaggio comune supera di gran lunga le divergenze. Il dialogo, gli scambi e la cooperazione fra i media cinesi ed europei entreranno in una nuova fase di maggiore compattezza, profondità e pragmatismo”. Shen Haixiong ha poi avanzato tre proposte per la cooperazione Cina-Ue nel settore dei media: per prima cosa, ha suggerito di approfondire la cooperazione nell’ambito dei report sulla lotta contro la pandemia; in secondo luogo, ha proposto di promuovere lo scambio di visite tra il personale dei media; terzo, ha sottolineato che sarebbe auspicabile rafforzare la costruzione di meccanismi di cooperazione.

I rappresentanti del CMG e 28 rappresentanti provenienti da 25 organi d’informazione di 16 paesi dell’Europa hanno presenziato al forum.