Li Keqiang presiede riunione del Gruppo direttivo su scienza e tecnologia nazionale

Il 7 dicembre, Li Keqiang, membro del Comitato Permanente dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC, primo ministro cinese e capo del Gruppo direttivo su scienza e tecnologia nazionale, ha presieduto una riunione del Gruppo, ascoltando il rapporto sulla promozione dell’innovazione tecnico-scientifica e dispiegando i lavori per la prossima fase.

Durante la riunione, il Ministero della Scienza e Tecnologia cinese ha fatto un rapporto e i presenti lo hanno discusso. Li Keqiang ha detto che l’innovazione è la prima forza motrice che guida lo sviluppo. Per promuovere l’innovazione tecnico-scientifica occorre riporre più attenzione sul rafforzamento della ricerca di base e della ricerca di base applicata. Occorre prestare attenzione alla ricerca sulle principali questioni scientifiche, in particolare sull’innovazione “originale” e dirompente. Occorre rafforzare il supporto allo sviluppo delle discipline fondamentali come la matematica e consolidare le basi dell’innovazione.