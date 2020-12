Gli Ambasciatori dell’Europa centro-orientale apprezzano il raggiungimento cinese dell’obiettivo di emancipazione dalla povertà

Share this with Close

Durante la riunione del Comitato permanente dell'Ufficio politico del Comitato centrale del PCC tenutasi il 3 dicembre, il segretario generale del Comitato Centrale del PCC, Xi Jinping, ha dichiarato raggiunto, secondo le previsioni, l’obiettivo di emancipazione dalla povertà nella nuova era. Molti ambasciatori di paesi dell’Europa centro-orientale hanno affermato che il raggiungimento cinese del suddetto obiettivo non solo ha contribuito enormemente alla causa globale della riduzione della povertà, ma con la sua esperienza, e la conoscenza che ne è derivata, la Cina ha anche fornito al mondo una grande ispirazione.

“La Cina ha una popolazione enorme, riuscire a vincere la lotta contro la povertà è un risultato straordinario”, ha detto Vladimír Tomšík, ambasciatore della Repubblica Ceca in Cina. “Ciò significa che la Cina è riuscita ad aumentare il reddito di una grandissima maggioranza di persone in un breve periodo di tempo. Non stiamo parlando di un milione o di qualche decina di milioni di persone, ma di centinaia di milioni di persone povere, e alla Cina sono serviti solo alcuni decenni per completare quella che costituisce una vera pietra miliare nella storia dell’umanità.”

I fatti sono ancora più convincenti. Dopo 8 anni di politiche mirate per la riduzione della povertà, la Cina ha eliminato la povertà assoluta e la povertà regionale complessiva. Quasi 100 milioni di poveri sono stati emancipati dalla povertà, anticipando di ben 10 anni l'obiettivo di riduzione della povertà dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.