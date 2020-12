Cina, arriva il computer quantico “Jiuzhang”: pietra miliare per la “superiorità nel calcolo quantistico”

Il gruppo di ricerca dell’Università Cinese della Scienza e Tecnologia ha collaborato con lo Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology (SIMIT) e il National Parallel Computer Engineering Technology Research Center dell’Accademia Cinese delle Scienze per costruire un prototipo di computer quantico in cui fino a 76 fotoni sono stati osservati in uscita da una rete di 100 canali. Il suo nome è “Jiuzhang”. Secondo le teorie esistenti, questo sistema di calcolo quantistico può risolvere il problema del campionamento del bosone gaussiano a una velocità un trilione di volte maggiore di quella del supercomputer attualmente più veloce. Un compito che il “Jiuzhang” completa in un minuto richiederebbe 100 milioni di anni per un supercomputer.