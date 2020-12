Xi Jinping in collegamento video alla riunione annuale dell’Advisory Board della Tsinghua University School of Economics and Management

Share this with Close

Giovedì 3 dicembre si è tenuta a Beijing la riunione annuale dell’Advisory Board della Tsinghua University School of Economics and Management. Il presidente Xi Jinping ha partecipato all'incontro in collegamento video, porgendo i suoi auguri per il ventesimo anniversario dell'istituzione del Comitato Consultivo.

In tale occasione, Xi Jinping ha ricordato che la pandemia di Covid-19 si sta diffondendo ancora in tutto il mondo, producendo gravi ripercussioni sull'economia mondiale. Il capo di Stato cinese ha poi sottolineato che la situazione internazionale presenta instabilità e incertezze sempre più marcate. Tutti i paesi dovrebbero rafforzare l'unità e la cooperazione, aderire al multilateralismo e affrontare congiuntamente le sfide. “Amplieremo in modo fermo e incrollabile la nostra apertura al mondo esterno, ci integreremo più attivamente nel mercato globale, condivideremo le opportunità di sviluppo con altri paesi e contribuiremo alla ripresa economica mondiale. A tal fine, la Cina intende continuare a rafforzare gli scambi internazionali e la cooperazione in materia di istruzione e scienza e tecnologia”, ha dichiarato Xi Jinping.