La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione con tutti i Paesi del mondo, inclusi gli Usa

Durante la conferenza stampa di routine del Ministero degli Affari Esteri di oggi, mercoledì 2 dicembre, un giornalista ha chiesto: pochi giorni fa, il direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive degli Usa, Fauci, ha dichiarato che il sistema sanitario in alcune regioni degli Stati Uniti è sull'orlo del collasso. Entro la fine di quest'anno, il numero di decessi per malattia negli Stati Uniti potrebbe superare quota 300mila, una cifra questa "sbalorditiva". Qual è il commento della Cina in merito?

La portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha detto che i cinesi possono immedesimarsi nel popolo americano che sta vivendo attualmente questa difficile situazione, ed esprimono le proprie condoglianze e la propria vicinanza. Solo se tutti i paesi saranno uniti e si coordineranno tra di loro, sarà possibile ottenere la vittoria finale nella lotta contro l'epidemia. La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione con tutti i paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti.