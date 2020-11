Beidou: Il 100% dei componenti principali di Beidou-3 progettati e prodotti autonomamente dalla Cina

Share this with Close

La mattina del 26 novembre si è aperta a Guangzhou la Conferenza Mondiale 2020 sul 5G. Nel forum principale, il progettista capo del sistema Beidou Yang Changfeng ha tenuto un discorso tematico dal titolo: “Beidou + 5G, tutto è connesso”.

Il 31 luglio di quest’anno, il sistema di navigazione satellitare globale Beidou-3 è ufficialmente entrato in funzione, un grande contribuito offerto dalla Cina al mondo per la costruzione di un impianto infrastrutturale dei servizi generali. Yang Changfeng ha spiegato che il sistema Beidou permette di determinare la posizione di un oggetto in tutto il mondo con una precisione inferiore ai 10 metri, permette di misurarne la velocità con una precisione dell’ordine di 0,2 m/s, di misurare le ore con una precisione nell’ordine di 20 nano secondi. E l’aspetto più importante è che il 100% dei componenti principali di Beidou-3 sono stati disegnati e prodotti autonomamente dalla Cina.

L’innovativa integrazione di Beidou e 5G supera i limiti dei sistemi Beidou e 5G presi singolarmente e permetterà di ottenere una capacità di posizionamento ad alta precisione sia al chiuso che all’aperto.