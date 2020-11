La ripresa dell’economia cinese riveste un grande significato per il resto del mondo, lo sostiene un’esperta dell’OCSE

Share this with Close

Recentemente la direttrice dell’ufficio di ricerca sulle politiche cinesi dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), Margit Molner, ha concesso un’intervista all’agenzia di stampa cinese Xinhua indicando che la Cina, in qualità di seconda maggiore economia al mondo, è stato uno dei primi Paesi a realizzare la ripresa economica dopo l’impatto subito dall’epidemia di Covid-19, il che riveste un grande significato per il mondo.

Secondo Molner, la Cina ha da sempre sostenuto l’azione globale nella lotta contro l’epidemia, fornendo agli altri Paesi una grande quantità di dispositivi di protezione. Molner ha aggiunto che, di pari passo con la sua continua ripresa economica, non soltanto la Cina continuerà a fornire i prodotti necessari, ma anche la sua domanda di materie prime e di beni di consumo dall’estero si sta gradualmente riprendendo, il che riveste un grande significato per il resto del mondo.