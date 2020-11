Cina, il volume dell’economia digitale raggiunge i 35,8 trilioni di RMB

Share this with Close

Secondo il "China Internet Development Report 2020", nel 2019 l'economia digitale cinese ha raggiunto i 35,8 trilioni di RMB, pari al 36,2% del PIL, tra i primi a livello mondiale sia come valore assoluto che come tasso di crescita.

Il Rapporto è stato pubblicato nel corso del “Forum per lo sviluppo di Internet della Conferenza Mondiale su Internet” svoltosi il 23 novembre.

Alla fine di maggio 2020, la rete in fibra ottica della Cina copriva in modo completo aree urbane e rurali, con una percentuale di utenti di fibra ottica pari al 93,1%, al primo posto al mondo. Nel 2019, il numero totale di stazioni 4G in Cina era di 5,44 milioni e il traffico dati in Internet mobile ha raggiunto i 122 miliardi di GB, sempre al primo posto al mondo. Al settembre di quest’anno, il numero di stazioni 5G costruite ha superato le 480mila.