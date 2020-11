Xi Jinping: ‘costruire insieme un mondo migliore all’insegna dello sviluppo comune’

Share this with Close

La sera del 22 novembre, il capo di Stato cinese Xi Jinping ha preso parte, in videoconferenza da Beijing, alla seconda fase del 15esimo vertice del G20, durante la quale ha pronunciato un importante discorso.

Xi Jinping ha messo in rilievo che la Cina ha lavorato duramente per superare le conseguenze dell'epidemia e che presto riuscirà a raggiungere con 10 anni di anticipo l'obiettivo di sradicare la povertà assoluta. Il presidente cinese ha aggiunto che a 40 anni dal lancio delle politiche di riforma e apertura, più di 700 milioni di cinesi sono riusciti a liberarsi dall’indigenza e che il Paese ha contribuito per oltre il 70% alla riduzione della povertà nel mondo. Xi Jinping ha concluso dicendo che la Cina è disposta a lavorare con gli altri Paesi per costruire un mondo migliore lontano dalla povertà e ispirato al principio dello sviluppo comune.