Xi Jinping avanza le proposte cinesi su come il G20 debba guidare la governance globale in epoca post-epidemica

La sera del 21 novembre, il presidente Xi Jinping ha preso parte, in videoconferenza da Beijing, alla riunione della prima fase del 15° vertice del G20 e ha pronunciato un importante discorso dal titolo “Unire le forze per combattere l’epidemia e creare un futuro migliore”, avanzando la proposta cinesi su come il G20 debba svolgere un ruolo guida nella governance globale in epoca post-epidemica.

Nel suo discorso, il presidente cinese ha suggerito al G20 di compiere ulteriori sforzi in quattro aree.

Costruire un firewall globale contro l’epidemia

Nel suo discorso, il presidente cinese ha affermato che la Cina adempierà l’impegno assunto di fornire aiuto e supporto ad altri paesi in via di sviluppo e si adopererà per rendere i vaccini un prodotto pubblico che è disponibile e accessibile per le persone di questi paesi.

Facilitare il funzionamento dell’economia

Nel suo discorso, Xi Jinping ha affermato che la Cina propone di istituire un meccanismo internazionale di riconoscimento reciproco dei codici sanitari basato sui risultati dei test dell’acido nucleico sotto forma di codici QR e spera che vi partecipino altri paesi.

Svolgere il ruolo di promozione dell’economia digitale

Il presidente Xi Jinping ha sottolineato che l’epidemia ha stimolato un boom di sviluppo delle nuove tecnologie, nuovi business e nuove piattaforme, fornendo un nuovo percorso per lo sviluppo economico.

Realizzare uno sviluppo più inclusivo

Nel suo discorso, il presidente Xi Jinping ha detto che il G20 dovrebbe anche compiere ulteriori sforzi per aiutare le donne a uscire dall’impatto negativo dell’epidemia e concentrarsi sulla risposta alle sfide della sicurezza alimentare.





Rafforzare il sistema internazionale con le Nazioni Unite al suo centro

Nel suo discorso, ha sottolineato che la Cina sostiene che l’Organizzazione delle Nazioni Unite sia più efficace nel creare un consenso globale, nel mobilitare risorse globali e nel coordinare l’azione globale.





Maggiore ruolo di guida del G20 nel governance globale in epoca post-epidemica

Nel suo discorso, il presidente Xi Jinping ha sottolineato che il G20 dovrebbe svolgere un ruolo di guida maggiore nell’ordine internazionale e nella governance globale in epoca post-epidemica. È necessario rafforzare il sistema internazionale con le Nazioni Unite al suo centro, migliorare la struttura di governance della globalizzazione economica, promuovere il sano sviluppo dell’economia digitale e migliorare la capacità di rispondere alle sfide globali.