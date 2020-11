Xi Jinping all’APEC Economic Leader’s Meeting

Share this with Close

La sera del 20 novembre il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato, in videoconferenza da Beijing, al 27esimo APEC Economic Leaders' Meeting e ha pronunciato un importante discorso intitolato “Costituire insieme la comunità dal futuro condiviso dall’Asia-Pacifico”

Nel suo intervento, Xi Jinping ha affermato che l'economia mondiale è come l'Oceano Pacifico, che riceve acqua da numerosi affluenti e unisce l’intero pianeta, avvolgendo un vasto territorio nel suo abbraccio e coltivando una grande vitalità.

Xi Jinping ha rilevato che attualmente il mondo e la regione Asia-Pacifico stanno registrando profondi cambiamenti. La via che sarà scelta per la cooperazione futura dell’Asia-Pacifico riguarda lo sviluppo regionale, il benessere dei popoli e il futuro del mondo.

Tra i vari punti toccati nel suo intervento, Xi Jinping ha anche indicato che quest’anno l’APEC avrà l’importante compito di inaugurare una visione per la cooperazione post-2020, dopo aver raggiunto un’intesa sull’obiettivo di costituire una comunità dal futuro condiviso dell’Asia-Pacifico. Da questo nuovo punto di partenza, occorrerà dare inizio a un nuovo periodo di cooperazione regionale e costituire una comunità dal futuro condiviso dell’Asia-Pacifico aperta e inclusiva, innovativa e crescente, interconnessa e vantaggiosa per tutti i suoi membri.

Nel suo intervento, Xi Jinping ha indicato che la regione Asia-Pacifico deve continuare ad attuare uno spirito pionieristico, mantenere fermamente la pace e la stabilità, difendere risolutamente il multilateralismo, costruire un'economia mondiale aperta, sostenere fermamente il sistema commerciale multilaterale con al centro l'Organizzazione mondiale del commercio, promuovere scambi commerciali e investimenti liberi e aperti e guidare la globalizzazione economica verso una direzione più aperta, inclusiva, equilibrata e vantaggiosa per tutti.

Nel suo discorso, Xi Jinping ha indicato che la Cina accoglie con favore il raggiungimento della firma della Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) e valuterà attentamente la possibilità di aderire al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Nel suo intervento, Xi Jinping ha indicato che l'economia digitale è la direzione futura dello sviluppo mondiale e che l'innovazione è il motore della crescita economica della regione Asia-Pacifico. La Cina propone che le varie parti condividano le proprie esperienze nella tecnologia digitale per combattere l'epidemia e rilanciare l'economia, sostenendo il miglioramento dell’ambiente imprenditoriale digitale, liberando il potenziale dell'economia digitale e dando nuovo impulso alla ripresa dell’economia regionale.

Tra i vari punti toccati duranti il suo intervento, Xi Jinping ha anche annunciato che l’anno prossimo la Cina terrà un seminario sulla riduzione della povertà attraverso la tecnologia digitale, per sfruttare appieno i vantaggi della tecnologia digitale nell'eradicazione della povertà nella regione Asia-Pacifico.

Nel suo intervento, Xi Jinping ha sottolineato che occorre intensificare la ricerca, lo sviluppo e gli scambi sui vaccini e promuovere la disponibilità e l'accessibilità economica dei vaccini nei paesi in via di sviluppo. La Cina sostiene l'APEC nel rafforzare gli scambi a livello di politiche e la costruzione delle capacità in settori quali la salute pubblica, le piccole, medie e micro imprese e propone iniziative di telemedicina per consentire alle persone che vivono in aree povere e remote di ricevere cure tempestive ed efficaci, in modo da facilitare la cooperazione anti-epidemica e la ripresa economica.

Inoltre, Xi Jinping ha sottolineato che la Cina attribuisce grande importanza al ruolo dell'APEC e continuerà a sostenerne lo sviluppo, rimanendo fermamente radicata nell'Asia-Pacifico, contribuendo alla sua costruzione e recandole benefici. La Cina è disposta a lavorare con tutte le parti della regione per creare e condividere un futuro pacifico, prospero e bello nell'Asia-Pacifico e continuare a progredire verso l'obiettivo di costruire una comunità dal futuro condiviso dell'umanità.