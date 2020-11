Xi Jinping: promuovere lo sviluppo sostenibile e di alta qualità dell’economia e della società con il nuovo concetto

Share this with Close

Il segretario generale del CC del PCC, capo di Stato e presidente della Commissione militare centrale X Jinping, di recente ha fatto un viaggio d’ispezione nella provincia dello Jiangsu. In occasione, egli ha sottolineato che occorre comprendere completamente i nuovi compiti e requisiti nella nuova fase di sviluppo, attuare con fermezza il nuovo concetto di sviluppo e costruire un nuovo modello di sviluppo. Bisogna aderire al principio di promuovere lo sviluppo in modo stabile, coordinare il rapporto tra lo sviluppo e la sicurezza, e evidenziare la protezione dell'ambiente ecologico, realizzando uno sviluppo economico e sociale sostenibile e di alta qualità.

Dal 12 al 13 novembre, Xi Jinping si è recato, prima a Nantong poi a Yangzhou e altri luoghi, ispezionando le rive del fiume Yangtze e del Grande Canale, i progetti idrici, e le enti per la protezione dei beni culturali. Xi Jinping ha condotto gli studi sull'attuazione dello spirito della quinta sessione plenaria del XIX Comitato centrale del PCC e sulla promozione integrata della normalizzazione di prevenzione e controllo dell’epidemia e dello sviluppo economico e sociale.

Xi Jinping ha sottolineato che l'investimento nell'ambiente ecologico non è un investimento inutile o inefficace, ma un investimento fondamentale e strategico legato allo sviluppo economico e sociale di alta qualità e allo sviluppo sostenibile. Xi Jinping ha aggiunto che è necessario implementare risolutamente il nuovo concetto di sviluppo e trasfromare il modello di sviluppo, per realizzare l'unificazione tra benefici ecologici e quelli economici e sociali e dare forma ad una nuova via di sviluppo verde che da la priorità all’ambiente ecologico, dando forte sostegno per lo sviluppo sostenibile e di alta qualità della zona economica del fiume Yangtze.