Primo volo di prova del “Taxi aereo” della Corea del Sud

Le “macchine volanti” stanno gradualmente diventando una realtà! L’11 novembre la Corea del Sud ha condotto i test di volo di un “Taxi aereo”, mettendo in mostra e testando la tecnologia per il volo ecc. È stata la prima volta che la Corea del Sud ha effettuato un volo di prova per un “taxi aereo”; la prova ha coperto la distanza di 3,6 chilometri ed è durata circa 7 minuti. Inoltre, il velivolo che ha preso parte a questo test è stato prodotto da una compagnia cinese. La scienza e la tecnologia cambiano la vita, e alzano il pollice per il Made in Cina!