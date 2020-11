Discorso di Xi Jinping alla terza edizione del Forum per la pace di Parigi

Share this with Close

Il 12 novembre il capo di Stato cinese Xi Jinping è intervenuto in videoconferenza alla terza edizione del Forum per la Pace di Parigi con un discorso dal titolo “insieme per combattere l’epidemia, promuovere la ripresa e cercare la pace”.

Nel suo intervento il presidente ha sottolineato che, al momento attuale, la situazione in tutto il mondo appare in rapida evoluzione, che continuano ad emergere minacce tradizionali e non tradizionali alla sicurezza e che a livello globale aumentano l’instabilità e l’incertezza. Secondo Xi Jinping le minacce e le sfide globali richiedono una risposta globale e per fare questo ha avanzato una proposta in tre punti:

In primo luogo bisognerà rafforzare lo spirito di solidarietà e sostenersi vicendevolmente per fornire una risposta comune all’epidemia. In questo senso la Cina è disposta a condividere con altri Paesi l’esperienza da essa maturata nella risposta al Covid-19 insieme alle tecnologie per la diagnosi e il trattamento dell’infezione, fornendo i dispositivi medici necessari, adempiendo alle promesse di fare dei vaccini cinesi un prodotto pubblico globale, aiutando la comunità internazionale - in particolare i Paesi in via di sviluppo - a migliorare la loro capacità di risposta alle emergenze di salute pubblica e promuovendo la creazione di una comunità umana dal futuro condiviso in ambito sanitario.

In secondo luogo, sarà necessario cooperare con atteggiamento aperto per promuovere la ripresa. In questo senso la Cina continuerà senza sosta a rafforzare il processo di riforma espandendo la sua apertura, e lavorerà al fianco della comunità internazionale per salvaguardare la stabilità della catena industriale e di approvvigionamento in tutto il mondo per creare un’economia mondiale aperta.

In terzo luogo, sarà importante sostenere la giustizia e mantenere la pace. Per questo occorrerà aderire al multilateralismo, opporsi all’unilateralismo, all’egemonia e alle politiche di potere, al terrorismo e violenza estremista ad ogni forma per salvaguardare la giustizia, l’uguaglianza, la pace e la sicurezza nel mondo.