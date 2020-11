Wang Yi presenzia la videoconferenza a livello di ministri tra Cina e GCC

Share this with Close

Lunedì 9 novembre il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha presenziato da Beijing la videoconferenza a livello di ministri tra Cina e Consiglio di Cooperazione degli Stati arabi del Golfo (GCC).



Wang Yi ha dichiarato che la cooperazione tra la Cina e il GCC è diventata una forza stabilizzante per la regione del Golfo e per il resto del mondo. La parte cinese continuerà a fornire sostegno ai paesi del GCC nel mantenere la sicurezza politica e la stabilità sociale, oltre che nell’intraprendere un percorso di sviluppo autonomo. La Cina vuole compiere azioni concrete insieme al GCC per promuovere la creazione di una comunità sanitaria dell’umanità. Le due parti dovranno realizzare la ricostruzione economica post-epidemia, promuovere la realizzazione congiunta dei principali progetti dell’iniziativa “Belt and Road e rafforzare gli scambi people to people.

Il GCC ha affermato che la Cina è diventata il maggiore esportatore e importatore dei paesi arabi del Golfo, intende realizzare insieme con la Cina l’iniziativa “Belt and Road” di alta qualità e avviare al più presto i negoziati per l’instaurazione di una zona di libero scambio.