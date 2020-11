CIIE segna un nuovo storico punto di partenza per il commercio internazionale

Share this with Close

La 3° edizione del CIIE si è svolta con successo a Shanghai. Durante la cerimonia d’apertura, il capo di Stato cinese Xi Jinping ha tenuto in video un discorso programmatico, nel quale ha sottolineato l’importanza di affrontare congiuntamente i rischi e le sfide, di rafforzare la cooperazione e la comunicazione, di ampliare insieme l’apertura verso l’estero; ha inoltre lanciato un appello per un rafforzamento comune dell’apertura che sia caratterizzato dalla cooperazione e dal concetto di win-win, per una governance comune e per la condivisione dei rischi. Secondo Jan Körbel, responsabile della Area Cina della Camera di Commercio per l’Asia e la Cina della Repubblica Ceca, il discorso di Xi Jinping riflette la sincera volontà della Cina di condividere insieme al mondo le opportunità del mercato e di promuovere la ripresa economica; il mondo ha avuto un’ulteriore prova della fermezza della Cina nella sua determinazione e nelle azioni di ampliamento della propria apertura. Un mercato cinese sempre più aperto offre opportunità enormi per l’apertura e la cooperazione globali.