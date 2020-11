Potete crederci? Questo ascensore ha battuto il Guinness dei primati!

Share this with Close

Cosa si prova quando si raggiungono 326 metri di altezza in soli 66 secondi? l’ascensore Bailong, che si trova nella zona panoramica di Zhangjiajie, luogo delle riprese del film “Avatar”, è stato inserito nel Guinness dei primati come “ascensore all’aperto più alto”. L’ascensore raggiunge infatti un’altezza di 326 metri, con una velocità operativa di 5 metri al secondo. Ci vogliono soltanto 66 secondi per passare dal “mondo degli umani” al “paese delle meraviglie”! Insomma, un’esperienza mozzafiato da non perdere.