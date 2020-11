“Ecco l’Italia”: nuovo modello per la cooperazione sino-italiana

Share this with Close

Il 6 novembre, si è tenuta con pieno successo a Shanghai “Ecco l’Italia”, un evento incentrato sulla vendita online di prodotti italiani in Cina, sotto il quadro della terza CIIE. Si è trattato della prima della prima live streaming per il marketing dei prodotti internazionali organizzata dal CMG. In due ore, gli spettatori hanno raggiunto 210 milioni e la visualizzazione totale delle piattaforme e di account di “Cinitalia” del CMG ha raggiunto 1,108 milioni di volte. Il fatturato delle vendite ha raggiunto 38 milioni di RMB.

Questo giorno ricorre il 50° anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche fra Cina e Italia. In occasione del giorno così particolare, l’attività di vendita in streaming progettata ed oganizzata dal CMG ha ottenuto i supporti dell’Ambasciata d’Italia in Cina e dalla Camera di Commercio Italia-Cina. Le famose marche italiane come Ferrero, Barilla, Marvis, Rilastil, Moschino, Golden Goose, Luxottica (Ray Ban), De’Longhi, Acqua Panna e Acqua di Parma vi hanno partecipato alla vendita. La partecipazione attiva dei prodotti italiani dimostra la loro attenzione alla CIIE e il fatturato delle vendite così buono riflette anche il riconoscimento e l’amore ai prodotti Made in Italy da parte dei consumatori cinesi.

Nel contesto della diffusione dell’epidemia di Covid-19 in tutto il mondo e della recessione dell’economia mondiale, la Cina, con il suo atteggiamento “aperto”, ha dimostrato il suo senso di responsabilità come un grande paese: la CIIE ha fornito ai vari paesi e regioni del mondo più opportunità di mercato, di investimento e di crescita.