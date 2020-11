Ambasciatore italiano in Cina: CIIE fornisce tante opportunità all’Italia

Share this with Close

La terza China International Import Expo è attualmente in corso a Shanghai. Il Covid-19 rende questo CIIE un po’speciale, ma il contenuto del CIIE è ancora ricco e sostanziale. Da frutta e verdura, giocattoli, supercar, yacht, a macchinari intelligenti, piattaforme digitali, ecc., le sale espositive di 360.000 metri quadrati raccoglie prodotti globali di alta qualità., L'Italia ha partecipato ad ogni edizione della fiera, già vecchia amica della CIIE e quest'anno ha portato prodotti e servizi unici. L'ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari ha affermato in un'intervista esclusiva al giornalista del CMG che la CIIE è la più grande fiera del mondo e ha fornito all'Italia maggiori opportunità di fornire ai consumatori cinesi prodotti eccellenti.

Luca Ferrari si è assunto dell’incarico di ambasciatore dell’Italia in Cina dal gennaio 2020 e si tratta della sua prima partecipazione alla CIIE. A causa dell’ influenza dell’epidemia il numero delle aziende italiane partecipanti si è ridotto ma il calore di partecipazione non è diminuito. L’intenzione cinese dimostrata dalla CIIE di condividere il mercato e le opportunità di sviluppo al mondo ha impressionato l’ambasciatore. Egli ha detto:

“Intanto stiamo parlando della più grande esposizione fieristica al mondo, da sempre, da quando è cominciata. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato due volte a Shanghai nel 2018 e nel 2019, e nel 2019 l’Italia era anche guest of honor della manifestazione. Circa 150-160 imprese hanno parteciato alle precedenti due edizioni, quest’anno a causa dell’influenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, sono presenti 82 imprese italiane. Anche se sono dimezzato il numero delle imprese presenti, è uno sforzo notevole da parte del sistema economico italiano, per cui direi che c’è un’importantissima presenza italiana alla China International Import Expo di Shanghai.”

Giorni fa, la Quinta Sessione Plenaria del 19esimo Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha approvato la proposta sulla formulazione del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale e gli obiettivi a lungo termine del 2035, che propone di "accelerare la costruzione di un nuovo modello di sviluppo con il ciclo domestico come corpo principale e il doppio ciclo nazionale e internazionale a promozione reciproca", a cui l'ambasciatore italiano ha prestato molta attenzione. Ritiene che ciò rifletta la maturità dell'economia cinese e la sua trasformazione del modo di sviluppo economico, fornendo inoltre all'Italia maggiori opportunità:

“La Cina oggi è la seconda economia del mondo, presto sarà la prima ed è un’economia in crescita, ma è ormai anche un’economia matura. Il presidente Xi Jinping e tutto l’apparato dello Stato ha deciso un revirement economico da una politica economica export-oriented a una politica economica più consumer-oriented dalla offerta alla domanda. È naturale che ciò avvenga in un’economia matura, credo che questo presenti ancora più opportunità per l’Italia, come Paese esportatore. Perché è ovvio che questo significa che implicitamente che la Cina ha una clientela matura, che ha possibilità di consumare. Dunque, che pretende dei prodotti e l’Italia è uno di quei Paesi che meglio di tanti altri, può offrire i prodotti che vuole questa middle-class cinese.”

Il 4 novembre il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il presidente italiano Sergio Mattarella per celebrare il 50° anniversario dell'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia. Xi Jinping ha sottolineato che per mezzo secolo, indipendentemente da come cambia la situazione internazionale, Cina e Italia hanno persistito nei prcincipi di rispetto reciproco, fiducia reciproca e aiuto reciproco, diventando partner strategici globali, beneficiando i due popoli e sviluppando relazioni bilaterali esemplari con sistemi e background culturali diversi. Le due parti dovrebbero riepilogare le esperienze del passato, guardare al futuro e promuovere un maggiore sviluppo delle relazioni Cina-Italia nella nuova era. L'ambasciatore Luca Ferrari concorda fortemente con il discorso del presidente Xi Jinping e ritiene che negli ultimi 50 anni i due paesi abbiano dato nuova vitalità alla tradizione del millennio e ora si trovano ad un nuovo punto di partenza per approfondire la loro amicizia e cooperazione e per continuare ad andare avanti mano nella mano:

“Ma senza dubbio. Tantissimi, tantissimi auguri e congratulazioni al popolo italiano e al popolo cinese, che hanno raggiunto questo giubileo dorato di cinquant’anni di relazioni diplomatiche. Però non dimentichiamoci che le relazioni tra i nostri Paesi, tra le nostre antiche civiltà risalgono a millenni fa, che sono costellate da intensi rapporti politici, diplomatici, spirituali e anche, ovviamente, economici. Per cui in questi cinquant’anni abbiamo rinvigorito quello che è un trend millenario. Il presidente Xi Jinping e il presidente Mattarella si sono parlati ieri al telefono per farsi reciprocamente gli auguri. Il primo ministro Li Keqiang ha scritto al primo ministro Conte, il quale gli ha risposto in uno scambio di lettere molto cordiale, e altrettanto hanno fatto i capi delle due diplomazie, il ministro Di Maio e il ministro Wang Yi. Per cui tutti i vertici dei due Stati si sono scambiati gli auguri per questo milestone dei nostri rapporti diplomatici. Sono molto importanti e credo che coinvolgono tutti e due i popoli. Il 6 novembre, che è il giorno effettivo dell’avvenuto riconoscimento diplomatico italiano della Repubblica Popolare Cinese, si è tenuto virtualmente un grande concerto online in Cina e un grande concerto online in Italia da parte delle migliori istituzioni sinfoniche dei due Paesi che celebreranno questo importante momento. Il documentario, che andrà in onda nei prossimi giorni, vedrà un intervento del ministro Di Maio e anche un intervento, molto più umile, da parte mia. Tantissimi auguri a tutti i cinesi per questi cinquant’anni di relazione diplomatica con l’Italia.”

Il 6 novembre 2020 ricorre il 50° anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia. Durante l'intervista, l'ambasciatore Luca Ferrari ha menzionato specificamente una direct marketing. Alle 20:00 della sera del 6, il CMG e istituzioni come la Camera di Commercio Italo-Cinese hanno organizzato uno show in live streaming specialmente per la marketing dei prodotti italiani. Il presentatore televisivo Kang Hui del CMB e l’influencer Li Jiaqi hanno promosso ai netizen cinesi dei buoni prodotti provenienti dall'Italia. Questo evento ha attirato anche l'attenzione dell'ambasciatore italiano, che ha espresso la sua gratitudine in merito, sperando che i prodotti italiani possano venduti bene in Cina cogliendo questa opportunità:

“Intanto tutti i miei auguri al China International Media per aver organizzato questa mega vendita online sulla piattaforma TMALL. Credo che sia importantissima. Hanno partecipato - per quanto io sappia - tantissime imprese italiane, I prodotti italiani, in tantissimi settori, sono tra i preferiti del pubblico cinese. Noi contiamo di vendere tanto e di raccogliere una grande soddisfazione del cliente cinese. Questo è il nostro principale obiettivo.”