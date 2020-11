Wang Yi: il multilateralismo è la giusta strada per l’umanità

Share this with Close

Il 7 novembre 2020, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha partecipato ad una conferenza del Comitato consultivo accademico globale della facoltà di amministrazione pubblica dell’Università di Tsinghua e vi ha pronunciato un discorso. Wang Yi ha detto che la realtà dallo scoppio dell'epidemia ha ripetutamente dimostrato che la società umana è una comunità dal futuro condiviso, il multilateralismo è la strada giusta ed è imperativo rafforzare e migliorare la governance globale.

Wang Yi ha affermato che la Cina ha sempre persistito nella priorità della vita e delle persone, rispettato la scienza, adempiuto la sua responsabilità e implementato il concetto della comunità dal futuro condiviso dell'umanità con azioni pratiche. La Cina ha preso misure efficaci sul momento per controllare rapidamente l'epidemia domestica e partecipato e promosso attivamente la cooperazione internazionale. Abbiamo lanciato la più grande operazione umanitaria di emergenza nella storia della RPC, inviato 36 squadre di esperti medici in 34 paesi e fornito assistenza anti-epidemica a più di 150 paesi e organizzazioni internazionali. Abbiamo stabilito un "canale veloce" per gli scambi di personale con la comunità internazionale, un "canale verde" per la logistica dei materiali e un "canale vitale" per il trasporto degli alimenti per garantire la stabilità e il flusso regolare delle filiere industriale e supply chain e aiutare l'economia mondiale a riprendersi il prima possibile. La Cina ha resistito alla prova dell'epidemia e ha consegnato al mondo una risposta cinese, sperando di portare la fiducia e la forza al mondo.