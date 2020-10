Manlio Di Stefano: “la Cina continuerà a rappresentare per l’Italia un partner fondamentale”

Share this with Close

Di recente, Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri dell’Italia ha concesso un’intervista esclusiva a China Media Group, durante la quale ha affermato che la Cina continuerà a rappresentare per l’Italia un partner fondamentale, e che in futuro l’Italia continuerà a coltivare ed approfondire il partenariato economico con essa.

Nel corso dell’intervista Manlio Di Stefano ha anche detto che nella lotta contro il Covid-19, il mutuo sostegno tra Italia e Cina ha dimostrato che la collaborazione tra le due parti può resistere anche alle prove più difficili. Attualmente Italia e Cina contribuiscono con convinzione allo sforzo in seno alla comunità internazionale per la ricerca di una cura e di un vaccino contro il virus e per far ripartire i motori dell’economia globale.

Per quanto riguarda la ripresa economica, Manlio Di Stefano ha affermato che l’Italia sta programmando le attività per i prossimi mesi, a partire dalla Commissione economica mista, passando alla partecipazione italiana al 3^ China International Import Expo di Shanghai in novembre e allo svolgimento del X Comitato Governativo.

In merito al protezionismo commerciale e alla globalizzazione, Manlio Di Stefano ha affermato che nel mondo globalizzato di oggi le relazioni internazionali sul piano politico ed economico non si possono basare sul principio di esclusività o su quello di alternatività. Ha aggiunto che la Cina continua a rivestire un ruolo centrale nelle direttrici di diplomazia economica italiane e a rappresentare per l’Italia un partner fondamentale. In futuro l’Italia continuerà a coltivare ed approfondire il partenariato economico con la Cina, mantenendo al contempo con essa un dialogo franco e aperto.