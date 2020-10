Xi Jinping risponde alla lettera degli insegnanti e studenti dell’Accademia nazionale delle arti teatrali

Share this with Close

Venerdì 23 ottobre, il segretario generale del Comitato Centrale del PCC, capo di Stato e presidente della Commissione Militare Centrale Xi Jinping ha risposto alla lettera degli insegnanti e studenti dell’Accademia nazionale delle Arti teatrali cinesi, esprimendo la sua sincera speranza che possano ereditare e sviluppare le arti teatrali cinesi.

Nella sua lettera, Xi Jinping ha rilevato che le opere cinesi rappresentano un tesoro della cultura cinese e la chiave per la sua prosperità e lo sviluppo consiste nelle persone. Il presidente cinese spera che l’Accademia nazionale delle Arti teatrali cinesi, prendendo il suo 70° anniversario dell’istituzione come un nuovo punto di partenza, attui pienamente la politica educativa del PCC e guidi insegnanti e studenti a rafforzare la loro fiducia nella culturale cinese, esplorare il vero significato dell’arte nell’insegnamento e nell’apprendimento e rendere più ferma la loro intenzione iniziale di dedicarsi all’arte nel servire il popolo, così da dare nuovi e maggiori contributi per ereditare e sviluppare l’eccellente cultura tradizionale cinese e costruire un paese socialista culturalmente potente.