​Xi Jinping: “Solo con lo sviluppo, un paese si può autorafforzare”

Venerdì 23 ottobre si è tenuta la conferenza per commemorare il 70esimo anniversario della partenza dell’esercito volontario del popolo cinese per combattere gli Stati Uniti e aiutare la Corea del Nord. Nel suo discorso, Xi Jinping ha sottolineato che, per una nazione, essere arretrati significa rischiare di finire sotto attacco, solo con lo sviluppo è possibile quindi autorafforzarsi. La Cina deve necessariamente continuare a promuovere lo sviluppo economico e sociale, accrescendo costantemente la propria forza nazionale complessiva, realizzando uno sviluppo di più alta qualità, che sia più efficiente, più equo, più sostenibile e più sicuro, oltre che continuare a realizzare miracoli ancor più grandi, in grado di suscitare lo stupore e l’ammirazione del resto del mondo.