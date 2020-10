Cina, ministero Scienza e Tecnologia: ‘non riscontrati gravi effetti collaterali per i vaccini entrati nella fase 3 di ricerca’

Il 20 ottobre il meccanismo di prevenzione e controllo congiunto del Consiglio di Stato cinese ha tenuto una conferenza stampa durante la quale il vice direttore del dipartimento di Scienza e Tecnologia per lo sviluppo sociale del ministero della Scienza e Tecnologia cinese, Tian Baoguo, ha illustrato che nell’intero processo di sperimentazione dei nuovi vaccini contro il Covid-19, sia le autorità competenti in materia di regolamentazione che i gruppi di ricerca scientifica considerano il monitoraggio delle reazioni non positive come un importante indicatore per valutare la sicurezza del farmaco. Tian Baoguo ha aggiunto che attualmente i vaccini cinesi entrati nella terza fase di sperimentazione hanno presentato effetti collaterali lievi come dolore e gonfiore nel punto dove è avvenuta l’iniezione e febbre bassa. Non sono stati segnalati effetti collaterali gravi e la situazione generale relativa alla sperimentazione di questi farmaci risulta generalmente buona.