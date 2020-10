Tengchong, dialogo Wang Yi-Zarif

Share this with Close

Il 10 ottobre a Tengchong della provinncia cinese dello Yunnan, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha avuto un colloquio con il capo della diplomazia iraniano, Mohammad Javad Zarif.

Wang Yi ha affermato che il mondo odierno si trova di fronte ad un grande ambiamento mai accaduto nell’ultimo secolo e ad una serie di nuove minacce e sfide. Proprio in questo momento la comunità internazionale ha il maggiore bisogno di persistere nel multilateralismo, di salvaguardare l’equità e la giustizia e di promuovere l’apertura e la cooperazione. Cina e Iran rappresentano partner strategici globali, e Beijing desidera rafforzare la comunicazione con Teheran, intensificare le varie collaborazioni come quelle nella lotta contro il Covid-19, e impegnarsi con i vari Stati per difendere il multilateralismo, opporsi al bullismo unilaterale e tutelare l’equità e la giustizia internazionali e gli interessi comuni dei Paesi in via di sviluppo.

Wang Yi ha specificato la posizione cinese di dedicarsi costantemente alla difesa dell’autorevolezza e la validità dell’Accordo completo sul nucleare iraniano e di opporsi a qualsiasi atto unilaterale mirato a nuocere all’intesa. Beijing continuerà a promuovere l’applicazione a 360° dell’Accordo e della Risoluzione N.2231 del Consiglio di sicurezza, al fine di spingere per la soluzione politica della questione.

Dal canto suo, il ministro degli esteri iraniano si è congratulato con i grandi successi cinesi nella lotta anti-Covid e nello sviluppo, osservando che un mondo multipolare rappresenta una tendenza inevitabile, mentre l’egemonia unipolare rimane insostenibile.

L’Iran ringrazia la Cina per il sostegno energico nella lotta contro la pandemia e intende rafforzare la cooperazione tra i due paesi nei vari settori e lottare congiuntamente contro l’unilateralismo, sostenendo il multilateralismo.

Le due parti hanno proceduto anche ad uno scambio di vedute sui problemi internazionali e regionali di comune interesse.