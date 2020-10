Molti addetti dell'industria sono ottimisti circa l'effetto trainante interno ed esterno dell'economia delle vacanze cinesi

Share this with Close

Oggi lunedì 5 ottobre è già trascorsa più della metà delle vacanze per la giornata della Festa nazionale della Cina e per la Festa di Metà Autunno, che quest’anno si sono sovrapposte in una molto lunga "Golden Week” di 8 giorni. Gli osservatori internazionali sono ottimisti circa l'effetto trainante interno ed esterno dell'economia delle vacanze cinese. Essi ritengono che, sullo sfondo di un’epidemia che continua ad influenzare la ripresa dell'economia mondiale, la Golden Week del primo ottobre della Cina darà libero sfogo al potenziale di consumo dei cinesi, stimolerà la ripresa costante dell'industria dei servizi e, quindi, accrescerà la fiducia economica mondiale.

Gli addetti ai lavori stranieri hanno sottolineato che, grazie ai grandi risultati ottenuti dalla Cina nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia, il numero di residenti cinesi che hanno deciso di viaggiare in questa settimana di vacanze è aumentato notevolmente. Ciò darà libero sfogo al potenziale di consumo dei cittadini cinesi, aiuterà l'industria turistica a riprendersi, stimolando inoltre la ripresa dell'industria dei servizi e accelerando la circolazione interna dell'economia cinese. Secondo i riscontri delle varie località, attualmente, il numero di turisti domestici, il flusso di traffico della rete autostradale e il numero di passeggeri della ferrovie durante la Golden Week del primo ottobre sono aumentati in modo significativo rispetto ai giorni normali.