Onu, discorso di Xi Jinping per commemorare il 25esimo anniversario della Conferenza mondiale di Beijing sulla donna

Il primo ottobre il presidente cinese Xi Jinping ha pronunciato un importante discorso in teleconferenza alla riunione di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite per commemorare il 25esimo anniversario della Conferenza mondiale di Beijing sulla donna.

Xi Jinping ha sottolineato che le donne sono l’elemento fondante della civiltà umana, le promotrici del progresso sociale e per questo hanno ottenuto risultati straordinari in ogni ambito della società. Il capo di Stato cinese ha aggiunto che nella lotta al Covid-19 e il personale medico femminile è rimasto in prima linea offrendo un contributo fondamentale e degno di lode alla prevenzione e al controllo dell’epidemia.

Xi Jinping ha sottolineato che negli ultimi 25 anni lo spirito della Conferenza mondiale di Beijing sulla donna ha continuato a promuovere cambiamenti positivi. Secondo il presidente cinese lo status sociale delle donne è migliorato in modo significativo e l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne sono diventati obiettivi importanti dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Xi Jinping ha poi avanzato quattro proposte: Aiutare le donne a superare le conseguenze dell’epidemia. Rendere l’uguaglianza di genere una realtà, fare in modo che la protezione dei diritti delle donne sia elevata a volontà dello Stato. Fare in modo che le donne siano avanguardia dei tempi nuovi. Rafforzare la cooperazione globale nella difesa della causa delle donne.

Il presidente cinese ha sottolineato che l’uguaglianza tra uomini e donne è una politica nazionale di fondamentale importanza in Cina e che il Paese continuerà a rafforzare il sostegno alla causa globale delle donne. In questo contesto la Cina proporrà di tenere nuovamente il Vertice mondiale delle donne nel 2025. Xi Jinping ha infine sottolineato la necessità di continuare a lavorare insieme per giungere finalmente al raggiungimento dell’uguaglianza di genere e promuovere lo sviluppo della causa globale delle donne.