Colloquio telefonico tra Xi Jinping e Alberto Fernández

La sera del 29 settembre, il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il presidente argentino Alberto Fernández.

In tale occasione, Xi Jinping ha osservato che la pandemia di Covid-19 rappresenta una dura prova per il mondo intero e ha poi sottolineato che la parte cinese intende continuare a fornire nei limiti delle sue capacità assistenza all’Argentina, ed è pronta ad approfondire la cooperazione in materia di vaccini con la parte argentina. La parte cinese intende inoltre collaborare con la comunità internazionale, ivi inclusa l’Argentina, per sostenere l’OMS nel suo ruolo di guida e promuovere congiuntamente la costruzione di una comunità umana della salute.

Xi Jinping ha anche sottolineato che la Cina accoglie con favore l’arrivo sul mercato cinese di prodotti agricoli e da allevamento di qualità elevata e di prodotti ad alto valore aggiunto provenienti dall’Argentina e accoglie con favore la partecipazione del Paese sudamericano alla terza edizione della China International Import Expo.

Dal canto suo, Alberto Fernández ha augurato alla Cina una felice giornata di festa nazionale e ha poi affermato che l'Argentina spera di approfondire la cooperazione bilaterale in un ampio ventaglio di settori, come quello commerciale, finanziario, degli investimenti e delle infrastrutture, nonché di promuovere la costruzione congiunta dell’iniziativa "Belt & Road”.