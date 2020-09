Case automobilistiche di fama mondiale: la ripresa economica in Cina è stabile, piena fiducia nel mercato cinese

Share this with Close

Sabato 26 settembre si è aperto il sipario della sedicesima edizione della Auto China - Beijing International Automotive Exhibition. Essendo la prima fiera internazionale del settore automotive che si tiene durante l’epidemia, la Auto China 2020, nonostante sia stata posticipata da aprile a settembre, ha saputo lo stesso attirare la partecipazione di molte case automobilistiche internazionali, suscitando l’interesse dei media stranieri.

Tutti i media stranieri ritengono che, mentre molte città europee sono nuovamente entrate in lockdown e che il numero dei contagi da Covid-19 negli Usa ha superato quota 7 milioni, la Beijing International Automotive Exhibition mostra in maniera evidente il successo della Cina nella lotta contro l’epidemia. Con la ripresa economica della Cina, anche il mercato delle auto cinese si comporta meglio rispetto al mercato europeo e americano.

Secondo quanto riportato da The Associated Press, la Cina è stata la prima principale economia a riprendersi dal colpo inferto dall’epidemia. Tutte le case automobilistiche stanno prestando attenzione alla Cina. Come mercato più grande al mondo del settore, il numero di automobili vendute è tornato ai livelli precedenti all’epidemia. Purtroppo, la domanda di automobili negli Usa e in Europa rimane ancora debole, e l’industria automobilistica sta cercando di invertire la rotta e di recuperare le perdite subite pari a diverse decine di miliardi di dollari.