Quando sarà disponibile il vaccino anti-Covid e quanto costerà? Ecco i primi dati ufficiali

Il 25 settembre l'Ufficio stampa del Consiglio di Stato ha tenuto un briefing per presentare lo stato di avanzamento dei lavori sul nuovo vaccino anti-Covid.

Wu Yuanbin, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie per lo Sviluppo Sociale del Ministero della Scienza e della Tecnologia, ha introdotto che 11 dei nuovi vaccini cinesi contro il Covid-19 sono entrati nella fase di ricerca clinica, e quattro di questi hanno iniziato la fase III della sperimentazione.

Il responsabile dell’Amministrazione nazionale cinese degli alimenti e dei farmaci, Yang Sheng, ha reso noto che prima di essere commercializzato, il vaccino dovrà completare la fase di studi preclinici, gli studi clinici di fase I e II, e superare gli studi clinici di Fase III per dimostrare la sua sicurezza ed efficacia e soddisfare gli standard stabiliti.

Il primo scienziato di epidemiologia del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina, Zeng Guang, ha detto che i risultati del monitoraggio del siero dei primi soggetti vaccinati in Cina mostrano che gli anticorpi sono ancora mantenuti ad alti livelli, suggerendo che il vaccino potrà avere un effetto protettivo a lungo termine.

Per quanto riguarda il prezzo del farmaco, il capo del team di ricerca e sviluppo sui vaccini, Zheng Zhongwei, ha affermato che il prezzo indicativo del vaccino contro Covid-19 sarà proposto in una fascia accettabile per il pubblico.