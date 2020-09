Incontro in videoconferenza tra Xi Jinping e Antonio Guterres

Share this with Close

La sera di mercoledì 23 settembre, a Beijing, il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un incontro in videoconferenza con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

In tale occasione, Xi Jinping ha sottolineato che, in veste di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina sosterrà fermamente il ruolo centrale dell’ONU negli affari internazionali e, in generale, il lavoro dell’Organizzazione.

Il capo di Stato cinese ha poi ricordato che la pandemia di Covid-19 si sta ancora diffondendo in tutto il mondo, sottolineando che, per tale motivo, non possono essere allentati gli sforzi volti a combatterla. La Cina è pronta a condividere con tutte le parti senza alcuna riserva le sue esperienze e pratiche e intende continuare a fornire supporto e assistenza ai Paesi che ne hanno bisogno. La Cina sostiene con fermezza il ruolo guida del sistema ONU, in particolare dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Xi Jinping ha inoltre osservato che la pandemia ha generato molti nuovi problemi, ma che, in ultima analisi, questi sono sempre legati alla pace e allo sviluppo. Il Consiglio di Sicurezza deve svolgere il suo ruolo di meccanismo per la sicurezza collettiva e i membri permanenti del Consiglio devono dare il buon esempio. L’esercizio di pratiche di stampo unilateralista ed egemonico perderà il sostegno del popolo.

Il presidente cinese ha poi sottolineato che la pandemia ha amplificato anche i problemi di inadattabilità e di mancata corrispondenza esistenti nel sistema di governance globale. Tutte le parti devono riflettere su come migliorarlo, anziché rovesciarlo e costituirne uno nuovo.

Guterres ha ricordato a sua volta che il mondo si trova a fronteggiare molte crisi e sfide come la pandemia di Covid-19 e i cambiamenti climatici, e che, pertanto, ha ancora più bisogno del multilateralismo, della cooperazione internazionale e di Nazioni Unite forti.