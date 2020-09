Xi Jinping interviene al vertice commemorativo del 75esimo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite

Share this with Close

Il 21 settembre il presidente cinese Xi Jinping ha pronunciato un importante discorso al vertice commemorativo del 75esimo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite.

Il capo di Stato cinese ha ricordato che, 75 anni fa, i popoli del mondo hanno ottenuto una grande vittoria nella guerra mondiale contro il fascismo, combattendo una battaglia cruenta. È la vittoria della giustizia e del popolo. Si è aperta una nuova pagina per la pace e lo sviluppo mondiale.

Xi Jinping ha sottolineato che oggi il mondo sta affrontando un grande cambiamento epocale. Lo scoppio improvviso della pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova il mondo intero. Di fronte a situazioni e sfide nuove, occorre riflettere con serietà: di che tipo di Nazioni Unite ha bisogno il mondo? Nell’era post-Covid, le Nazioni Unite come dovranno svolgere il loro ruolo?

In merito, il presidente cinese ha avanzato quattro proposte.

In primo luogo, occorre sostenere la giustizia. Il rispetto reciproco e l’uguaglianza fra Paesi grandi e piccoli sono requisiti del progresso dei tempi, e costituiscono anche i principi cardine della Carta delle Nazioni Unite.

In secondo luogo, occorre applicare rigorosamente lo Stato di diritto. Gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite sono fondamentali nella gestione delle relazioni internazionali, e sono anche un importante caposaldo per la stabilità dell’ordine internazionale. Devono essere salvaguardati con fermezza.

In terzo luogo, occorre promuovere la cooperazione. La promozione della cooperazione internazionale è l’intenzione originaria dietro alla fondazione delle Nazioni Unite, nonché un obiettivo importante della Carta delle Nazioni Unite.

In quarto luogo, occorre concentrarsi sull’azione. Per praticare il multilateralismo non ci si può limitare a parlare, ma bisogna agire. Non si può prescrivere solamente una ricetta medica senza ottenere alcun effetto curativo.

Il capo di Stato cinese ha sottolineato che la Cina è il primo Paese che ha firmato la Carta delle Nazioni Unite, ed è anche un membro fondatore dell’Onu, nonché l’unico Paese in via di sviluppo tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Cina praticherà sempre il multilateralismo e parteciperà attivamente alla riforma e alla costruzione del sistema di governance globale, tutelando fermamente il sistema internazionale con al centro le nazioni Unite, l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale e il ruolo centrale delle Nazioni Unite negli affari internazionali.