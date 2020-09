Xi Jinping: la Cina vuole lavorare con tutto il mondo per costruire una casa migliore sulla Terra

Di recente, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping parteciperà ai vari summit in videoconferenza in occasione del 75esimo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite e pronuncerà importanti discorsi. Cinque anni fa, Xi Jinping ha partecipato a una serie di vertici in occasione del 70esimo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite e al dibattito generale dell’Assemblea Generale dell’ONU, ha pronunciato un importante discorso intitolato “Lavorare insieme per costruire nuove partnership per una cooperazione vantaggiosa per tutti e costruire una comunità dal futuro condiviso”, proponendo un “piano cinese” per il futuro dell’umanità in una situazione internazionale in profondo cambiamento.

Nel corso degli anni, dalle università straniere, ai parlamenti esteri e i vertici delle Nazioni Unite, dalla conferenza di Ginevra agli incontri multilaterali e bilaterali... Xi Jinping ha continuamente interpretato il concetto della comunità dal futuro condiviso in molte occasioni internazionali, raccontando con le parole piene di saggezza, ma semplici al mondo che il popolo cinese intende lavorare con le persone del resto del mondo per costruire una casa migliore sulla Terra.