Migliora l’immagine complessiva della Cina nel mondo, lo rivela un sondaggio condotto dall’Istituto di ricerca sulla Cina e il mondo contemporaneo

Martedì 15 settembre l’Istituto di ricerca sulla Cina e il mondo contemporaneo dell’Amministrazione cinese delle Pubblicazioni in lingua straniera ha pubblicato a Beijing il “Rapporto del sondaggio sull’immagine della Nazione cinese nel mondo 2019”, in cui si legge che nel suo complesso l’immagine della Cina nel mondo continua a migliorare, e c’è grande attesa per la “immagine della Cina come contributore allo sviluppo globale”.

Secondo il rapporto, nel 2019 l’opinione degli intervistati all’estero sulla Cina è complessivamente migliorata, con oltre il 60% del pubblico estero che ritiene che negli ultimi 70 anni l’immagine generale della Cina abbia registrato un ulteriore miglioramento, riconoscendo i risultati ottenuti dal Paese nell’arco dei 70 anni trascorsi dalla fondazione della Repubblica Popolare cinese.

L’economia, la scienza e la tecnologia sono i settori nei quali gli intervistati all’estero hanno maggiori aspettative nei confronti della Cina. Il 68% di essi ritiene che la Cina abbia una forte capacità innovativa in ambito scientifico e tecnologico, con la ferrovia ad alta velocità che risulta essere ancora il traguardo tecnico-scientifico del Paese più conosciuto. Sul fronte culturale, gli intervistati ritengono invece che la cucina cinese, la medicina tradizionale e le arti marziali siano gli aspetti più rappresentativi della cultura cinese.