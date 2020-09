In uscita sulla rivista Qiushi un importante articolo di Xi Jinping sulla sanità pubblica

Share this with Close

Sul 18° numero della rivista "Qiushi", disponibile da domani mercoledì 16 settembre, sarà pubblicato un importante articolo di Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del PCC, presidente della Repubblica Popolare Cinese e presidente della Commissione Militare Centrale, intitolato "Costruire un solido sistema sanitario pubblico per offrire forti garanzie a tutela della salute dei cittadini".

Nell'articolo si sottolinea che la sicurezza dei cittadini è un caposaldo della sicurezza nazionale. Solo costruendo un forte sistema sanitario pubblico, perfezionando i meccanismi di preallarme e risposta, rafforzando sotto tutti gli aspetti le capacità di prevenzione, controllo, trattamento e cura, tessendo una fitta rete di protezione e costruendo un solido muro di isolamento, si possono offrire efficacemente forti garanzie a tutela della salute dei cittadini.

Nell'articolo si sottolinea anche la necessità di riformare e migliorare il sistema di prevenzione e controllo delle malattie, di rafforzare le capacità di monitoraggio, preallarme e risposta alle emergenze, di migliorare il sistema di trattamento e cura per le grandi epidemie, di intraprendere una campagna per la salute pubblica, di valorizzare il ruolo della medicina tradizionale cinese nella prevenzione e nel trattamento delle grandi epidemie, di perfezionare le leggi e i regolamenti in materia di salute pubblica, di valorizzare il ruolo ricoperto dalla scienza e dalla tecnologia a supporto della prevenzione e del controllo delle grandi epidemie e di rafforzare gli scambi e la cooperazione in campo sanitario a livello internazionale.